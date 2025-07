Assolto l’ex sindaco Ermes Coffrini: "Ora spero di essere lasciato in pace"

L’ex sindaco di Brescello e avvocato Ermes Coffrini è stato assolto dall’accusa di diffamazione verso Donato Ungaro, giornalista e un tempo agente della polizia locale nel paese della Bassa. Il giudice Giovanni Ghini ha ritenuto Coffrini "non punibile ai sensi dell’articolo 599 del codice penale", secondo cui non può essere condannato chi ha commesso la diffamazione in uno stato d’ira determinato da un fatto ingiusto. Secondo l’avvocato difensore Mario L’Insalata, Coffrini, oggi 78enne, agì "a causa della diffusione di notizie non vere che gli attribuivano falsamente condotte di reato". Il pubblico ministero Maria Rita Pantani aveva chiesto 6 mesi di condanna con pena sospesa condizionata a pagare una provvisionale. L’avvocato Valerio Vartolo, che assiste Ungaro, aveva domandato un risarcimento di 50mila euro. Anche l’Ordine regionale dei giornalisti si è costituito parte civile.

Al centro del processo vi sono le mail che Coffrini inviò tra il marzo e il maggio 2019 a diverse istituzioni - Fondazione I Teatri, Cgil, Anpi, Auser, teatro dell’Orsa, sindaco di Massa Lombarda (Ravenna) - invitandole a non mandare più in scena lo spettacolo ‘Saluti da Brescello’, ispirato alla storia di Ungaro. Quest’ultimo, che in passato faceva in contemporanea il vigile urbano e il giornalista su vicende della Bassa, fu licenziato nel 2002 dal Comune ai tempi del sindaco Coffrini. Ungaro ritenne di essere stato penalizzato perché il suo lavoro di informazione era sgradito all’ex primo cittadino, promosse una causa di lavoro contro il municipio e la vinse. Ungaro si è sentito diffamato dalle mail che Coffrini inviò alle istituzioni: l’ex sindaco parlò di "palesi falsità con cui lui si è costruito una carriera da professionista dell’antimafia" e lo descrisse "mosso da esasperato spirito di vendetta, spinto al punto di inventare ciò che non è mai avvenuto".

Il pm Pantani ha sostenuto che la tesi del fatto ingiusto altrui non reggeva: "Non è addebitabile a Ungaro che non era l’attore, il regista o lo scrittore". Per Vartolo "è chiaro che lo spettacolo era ispirato a Ungaro, ma lui non ebbe responsabilità. Come detto dalla stessa difesa, attraverso le mail Coffrini voleva abbattere Ungaro, ma dopo che aveva perso la causa di lavoro". Pungente la replica di L’Insalata: "È emerso che tutte le frasi trasfuse nello spettacolo erano invenzioni. Ungaro stesso ha detto che raccontò la sua storia al regista Marco Martinelli che la sceneggiò. Le informazioni venivano da Ungaro, erano false e diffamatorie. È stato Coffrini a essere attaccato di fronte a tutt’Italia come mafioso che faceva favori a mafiosi, mentre Ungaro veniva attaccato perché gli scopriva gli altarini. Lui volle solo tutelarsi a fronte di una pesantissima diffamazione".

Coffrini ha fatto dichiarazioni spontanee ("Non ebbi parte nel licenziamento, che era compito del dirigente comunale") e a fine processo Coffrini ha palesato sollievo. Alla domanda se ora pensa di promuovere azioni contro Ungaro ha risposto "no": "Ora spero solo che io e la mia famiglia veniamo lasciati in pace". L’avvocato Vartolo dichiara: "Con ogni probabilità appelleremo la sentenza ai fini civili perché fermamente convinti delle nostre ragioni".

Alessandra Codeluppi