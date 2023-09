Assolto un membro della baby gang ’Casabase‘

"Sono solo intervenuto per dividere l’altro ragazzo dalle vittime". Lo aveva raccontato il 20enne Michael Anno Obeng, sentito in udienza preliminare e poi al dibattimento: ieri il giovane è stato assolto dall’accusa di rapina "per non aver commesso il fatto". Il verdetto è stato emesso dal collegio di giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini, che ha accolto la richiesta dell’avvocato difensore Rosa Apadula e lo ha rimesso in libertà. Al centro del processo con rito ordinario, l’aggressione che fu perpetrata il 28 luglio 2022 ai Chiostri di San Pietro verso due uomini reggiani, la cui unica colpa fu quella di aver assistito a un’azione pericolosa. Un gruppetto di giovani, inquadrati come membri della banda giovanile ‘Casabase’, aveva infatti dato fuoco a cartoni messi vicino a un cassonetto, nella parte dietro ai Chiostri, zona dove si erano già verificati fatti analoghi. Un 57enne e un 53enne li avevano invitati a desistere, rimanendo inascoltati. Uno dei due adulti iniziò a filmare, finendo però nel mirino: gli fu strappato il cellulare e fu picchiato. La questura identificò i due presunti responsabili grazie alle telecamere e a fine agosto eseguì a loro carico la misura cautelare in carcere disposta dal gip. Omar Smini, 24 anni, è stato giudicato col rito abbreviato e ritenuto responsabile. Nell’udienza a carico di Obeng tenuta in aprile, davanti al collegio, i due uomini, costituiti parte civile tramite l’avvocato Carmen Pisanello, avevano confermato la ricostruzione accusatoria. Smini, brandendo un coltello, avrebbe intimato loro di dargli il cellulare, con cui riteneva di essere stato ripreso, per cancellare il video, e poi avrebbe rubato il telefonino al 53enne. Infine lui e Obeng erano accusati di aver preso il 53enne a calci e pugni al volto e al busto, facendolo cadere a terra e provocandogli contusioni con prognosi di sei giorni, oltre a scagliarsi contro il 57enne.

al. cod.