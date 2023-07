"Assoluzione di Naveed a Fabbrico per l'omicidio di Waqas: il 43enne scoppia in lacrime dopo il verdetto"

La nuova audizione di Mustapha Ghulam, il 49enne condannato in via definitiva a quattordici anni per l’omicidio del 22enne pakistano Ahmed Waqas - avvenuto il 14 febbraio 2014 a Fabbrico - non ha scalfito la Corte d’Appello. Per l’ennesima volta ha ribadito la stessa versione: si è discolpato e ha puntato il dito contro l’altro imputato, Shamraiz Naveed, il 43enne assolto in primo grado nel marzo 2022. Il verdetto liberatorio (pronunciato dalla Corte d’Assise presieduta da Cristina Beretti, a latere Donatella Bove, più i membri popolari), che era stato impugnato dal pubblico ministero Giacomo Forte, ieri è stato confermato a Bologna: Naveed "non ha commesso il fatto". In primo grado il pm Forte aveva chiesto l’ergastolo; poi era ricorso in Appello chiedendo una rinnovazione istruttoria: nello specifico, risentire Ghulam. La vicenda è molto complessa: per Waqas i genitori avevano combinato le nozze in Pakistan con una cugina; lui si oppose e litigò col padre, che lo mandò in Italia, dove si trasferì a Fabbrico. Secondo l’accusa, Ghulam e Naveed avrebbero teso una trappola al giovane, facendolo innamorare di una donna che in realtà esisteva solo su Facebook. Il movente indicato per Ghulam era il rifiuto delle sue avances omosessuali da parte della vittima; per Naveed, invece, le maldicenze che lui avrebbe pronunciato sulla moglie. La vittima fu trovata nel maggio 2014 sepolta sotto terra a Fabbrico. Ieri Ghulam ha ribadito il racconto già fatto durante il processo in abbreviato a suo carico, e poi anche davanti ai giudici reggiani della Corte d’Assise. Il sostituto procuratore generale in Appello ha reiterato la richiesta di ergastolo fatta dal pm Forte. Il tribunale bolognese ha confermato la sentenza di assoluzione. Naveed, che era stato scarcerato dal Riesame per mancanza di gravi indizi, lavora in un’azienda metalmeccanica a Luzzara, è sposato e ha tre figli: ieri, in aula a Bologna, si è commosso.

Alessandra Codeluppi