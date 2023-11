Saturi o insaturi questo non è più il dilemma. Ormai è provato che molti acidi grassi saturi sono problematici mentre numerosi acidi grassi insaturi sono considerati benefici. Fanno parte della categoria dei lipidi e la differenza fra gli uni e gli altri è data dalla loro struttura chimica che ne configura le caratteristiche. Perché molti acidi grassi saturi vengono colpevolizzati? Questo è dovuto alla loro opera di ampliamento del rischio cardiovascolare attuato tramite l’aumento della pressione arteriosa e del colesterolo ’cattivo’ Ldl che si deposita nella parete delle arterie rendendole più rigide e stenotiche. I cibi particolarmente ricchi di questi grassi rischiosi, per citarne soltanto alcuni, sono il burro, lo strutto, il lardo, la panna, il formaggio provolone e mascarpone, le salsicce, la pancetta, i wurstel, i prodotti da forno, le merendine, i fritti, l’olio di palma e di cocco. Il consiglio è di assumere i grassi saturi con molta parsimonia anche perché sono celati frequentemente in numerosi cibi ritenuti discutibili e voluttuari che sono assai appetibili ma senza vere utilità nutrizionali. Quindi molta attenzione ai grassi che si mangiamo anche perché come tutti i lipidi hanno una quantità calorica molto elevata: ben 9 calorie per grammo contro le 4 delle proteine e degli zuccheri.

William Giglioli

(medico specialista in Scienza dell’Alimentazione)