Assunzione operai in cooperativa Cooperativa cerca operaio/a per lavoro in serre: coltivazione basilico, sistemazione, pulizia, semina, taglio. Offerta aperta a tutte le età, religioni e convinzioni. Preferibile formazione sulla sicurezza. Reggiolo e Novellara. Apprendistato/tempo determinato. Orario 7-13. Scadenza 27/10/2023.