Assunzioni bloccate e lauree obbligatorie. Non si trova personale

Mentre dal 2019 a oggi le domande di iscrizione al nido nel Comune di Reggio sono lievitate, l’offerta dell’Istituzione Nidi e Scuole d’Infanzia finora è riuscita a divincolarsi tra le restrizioni che frenano le assunzioni di personale. La coperta però rischia davvero di diventare troppo corta. Proprio per questo a settembre i vertici di Comune e Istituzione hanno incontrato i parlamentari reggiani Graziano Delrio, Ilenia Malavasi e Andrea Rossi. La speranza è che nel lungo e burocratico tragitto che separa Roma dalle Amministrazioni comunali, compresa quella di Reggio, non si perdano dei pezzi per strada. In particolare, due: la necessità di una deroga al tetto massimo di spesa per le assunzioni a tempo determinato, e l’esigenza di strutturare percorsi di studio che rendano più versatile l’ingresso dei laureati nel mondo del lavoro.

"Dal 2010 a oggi – spiega il direttore dell’Istituzione, Nando Rinaldi – lo Stato ha imposto un tetto di spesa per le assunzioni che le Amministrazioni locali non possono superare, se non andando incontro a un blocco delle assunzioni stesse". Su 1.400 dipendenti comunali, 600 operano nell’Istituzione; e su 6,7 milioni che il Comune spende ogni anno per il suo personale a tempo determinato, 4,7 milioni sono per i dipendenti dell’Istituzione. "Tale blocco – prosegue Rinaldi – ha portato a delle tensioni col mondo sindacale la scorsa primavera, e quest’anno da graduatorie di un concorso svolto insieme al Comune di Modena siamo riusciti ad assumere a tempo indeterminato 13 persone in più, rispetto al 2022".

Qui però si apre un secondo capitolo, quello dei titoli di studio per poter accedere alla professione di insegnante nelle scuole d’infanzia. "Sono vincoli che non valgono per le scuole statali, ovvero quelle prese a riferimento dallo Stato per stabilire certi criteri. Valgono però per le Amministrazioni comunali: per insegnare al nido serve una laurea triennale, per le scuole d’infanzia quella quinquennale. Punto". La proposta avanzata dal Comune è quella di istituire "un percorso abilitante all’insegnamento nelle scuole d’infanzia comunali, della durata di due anni, e senza eliminare quello di cinque anni. Aggiungere un’alternativa, insomma, per chi decide di intraprendere questo percorso di studi e di lavoro". Se nulla cambia, la prospettiva è di rimanere stretti in una morsa: "O superare il tetto di spesa, o rischiare che il sistema vada in cortocircuito".

g.ben.