Asta pubblica in scadenza a Guastalla per Villa Caterina

L’Azienda sanitaria locale reggiana vende immobili per recuperare risorse da investire in altri servizi e progetti. Scade lunedì 11 settembre il termine per poter presentare offerte per l’asta pubblica di Villa Caterina (foto), due fabbricati situati in via Mentana, in centro storico, per un volume di 1.660 metri cubi e un vasto cortile esterno, con prezzo base di 391.500 euro.

In passato questo edificio era stato usato come ’casa famiglia’, per persone fragili con problematiche varie. Il ricavato della vendita risulta essere destinato al finanziamento della Casa della salute di Casalgrande.

Nei mesi scorsi era stata approvata la vendita dell’immobile, con una perizia che ha poi stabilito il prezzo di base d’asta. Villa Caterina risale alla fine degli anni Trenta del Novecento e nacque come sanatorio per curare malati di tubercolosi. Ha accolto a più riprese servizi sanitari e assistenziali.

Nel corso degli anni sono stati eseguiti degli interventi di ristrutturazione e altri saranno necessari per il suo totale recupero. La villa si estende su un piano principale, ma ha anche un sotterraneo e un piano rialzato.

Altri edifici in vendita si trovano in via Roma a Castellarano, un fabbricato a due piani di quasi duemila metri cubi con cortile, per un prezzo base di 352.800 euro, oltre a un’unità immobiliare con box auto, rispettivamente di 7 vani e 16 metri cubi, con base d’asta a 39.600 euro.

Il 27 settembre scadrà ufficialmente il termine per le offerte di altri immobili - trattasi di appartamenti e locali commerciali - situati in via Monte San Michele 8 e in piazza Vallisneri a Reggio città.