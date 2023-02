"Astio reciproco", la difesa chiede l’assoluzione

È accusato di aver sottoposto l’ex moglie a costanti vessazioni fisiche e morali. L’avrebbe ripetutamente insultata, ma anche costretta con la forza, in più occasioni, a passare la notte dalla madre con i figli. Gli si contesta anche di averla presa più volte a schiaffi. Un giorno avrebbe atteso il rientro di lei nascosto dietro la porta di casa e poi avrebbe prima tentato di spingerla per le scale, poi l’avrebbe colpita con calci e pugni. Per questo episodio contestato (novembre 2015), alla donna fu certificato un trauma cranico ‘minore’ e contusioni a mani e ginocchio: fu ricoverata all’ospedale per una settimana.

L’ex moglie, che sporse denuncia nel febbraio 2016, si è costituita parte civile con l’avvocato Alessandra Bonini. Ieri la discussione, giudice Matteo Gambarati. Il pm ha chiesto per l’imputato, un 59enne a piede libero, un anno e 7 mesi. Il difensore Samuele Padula ha sostenuto che in passato, seppur non oggetto di contestazione nel processo, anche la donna avesse tenuto condotte aggressive verso l’uomo. E ha dipinto la situazione della coppia come intrisa di conflittualità, "rapporto difficile e deteriorato", ma non tale da configurare illeciti commessi verso la donna: "Un conto è spingersi, altro percuotere". Durante l’arringa ha cercato di smontare le dichiarazioni dei testimoni del pm, sostenendo che l’episodio di novembre non fosse provato, che la madre della donna non avesse mai visto nulla e avesse ricevuto solo le confidenze di lei, che la cugina, in sede di separazione giudiziale, avesse parlato solo di zuffe. Il legale ha chiesto l’assoluzione piena dall’accusa di maltrattamenti, richiamando la Cassazione secondo cui "due soli episodi non bastano a integrare il reato" e altrettanto accade "se nella coppia c’è astio reciproco". Stessa domanda per le lesioni: "Non c’è prova che le abbia causate lui". Il processo è stato rinviato per repliche.