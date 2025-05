Astolfo, andata e ritorno dalla Luna

‘Astolfo sulla luna’, l’enoteca-ristorante situata in piazza Boiardo a Scandiano, dopo sette anni di attività chiude e si prepara ad un cambio gestione in programma nelle prossime settimane. Domenica 25 maggio, dalle 18, si terrà intanto una festa di chiusura aperta al pubblico con buffet, djset a cura di Sound Selvatico, vino e cocktail.

"L’evento sarà accompagnato dall’hashtag #beviamocitutto per brindare insieme ai tanti ricordi condivisi in questi anni", dicono i titolari Giulia Saccani e Francesco Basenghi. Aperto nel 2018, il locale ha riportato alla vita uno degli edifici storici più affascinanti del centro cittadino, rimasto chiuso per molto tempo. Con la sua atmosfera accogliente, l’attenzione alla qualità dell’offerta e una distesa davanti alla Rocca, ‘Astolfo sulla luna’ è diventato un punto di riferimento per la socialità scandianese e non solo. "Abbiamo ceduto l’attività – dice Giulia Saccani –. A fine giugno subentrerà una nuova gestione e il locale ora sarà quindi chiuso temporaneamente. Sono stati anni molto belli con tanta soddisfazione per il nostro lavoro grazie all’enoteca-ristorante, ma anche anni difficili a causa della pandemia e dei costi delle bollette".

Il locale di Scandiano riaprirà ancora eccezionalmente per i tre giorni del Festivalove: 30, 31 maggio e primo giugno per poi chiudere definitivamente in attesa della nuova apertura. "A raccogliere il testimone sarà un nuovo gruppo di giovani imprenditori scandianesi, pronti a continuare il percorso e a scrivere una nuova pagina nella storia di questo luogo. Con la chiusura di questa nostra esperienza, vogliamo semplicemente ringraziare tutti i nostri clienti. Grazie per la fiducia, la compagnia e il calore che ci avete dimostrato in questi anni", sottolineano i titolari Giulia Saccani e Francesco Basenghi.

In aprile la notizia della chiusura di ‘Astolfo sulla luna’ era stata già ufficialmente confermata anche sulla propria pagina Facebook attraverso un messaggio social indirizzato ai propri clienti-amici: "A giugno l’Astolfo cambierà gestione dopo il festival Love. Sono stati sette anni di nuove esperienze, nuove amicizie e scoperte per le quali vi ringraziamo". Scandiano saluta dunque ‘Astolfo sulla luna’: in tanti, probabilmente, parteciperanno alla festa di chiusura organizzata nella giornata di domenica.

