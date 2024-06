"Atc Re2, da anni solleviamo dubbi. Ma non ci hanno ascoltato"

Non si placa la polemica per la gestione dell’Atc Re2, legato all’attività dei cacciatori della Bassa Reggiana. Dopo la lettera di sfiducia firmata da sei consiglieri e soci per chiedere la revoca del mandato del presidente in carica, Pietro Codeluppi, proprio uno dei soci firmatari, Dario Moretti, interviene per replicare a Codeluppi, che sul Carlino, nei giorni scorsi, ha difeso il suo operato. Intanto, una precisazione: "Il presidente – dice Moretti – dichiara che per chiedere la sfiducia occorrono sette consiglieri e 250 soci. Si sbaglia. Per l’assemblea occorre un quarto dei consiglieri o 250 soci: uno o l’altro. Inoltre, al presidente ricordo che nel bilancio è indicato un importo di oltre novemila euro come spesa per un contenzioso, che non sarebbe di competenza dell’Atc Re2. Si riferisce infatti al pagamento della parcella dei legali del socio, come dal presidente più volte esposto, che chiaramente non doveva pagare l’Atc Re2. Inoltre, il bilancio 2023, pur se con avanzo di gestione, è stato bocciato da quasi l’80% dei votanti. E alla stessa assemblea, un mese fa, è stato chiesto di mettere all’ordine del giorno la votazione della sfiducia al presidente, il quale non ha permesso questa votazione. A fine giugno verrà riproposto il bilancio, ma nella convocazione ai soci non è indicata la sfiducia al presidente tra gli argomenti, mentre è inserita la ratifica della conciliazione. Questa spesa si riferisce a una controversia con un socio dell’Atc Re2, risolta dal consiglio direttivo e dal presidente col pagamento di una somma concordata, passata col voto di maggioranza ma con molti dubbi che restano sull’argomento. Sono anni che chiediamo copie di documenti bancari e postali, segnalando dubbi e perplessità agli uffici competenti. Ma finora la nostra voce è rimasta inascoltata".

Antonio Lecci