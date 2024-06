Atc Re2, sei cacciatori soci chiedono le dimissioni del presidente

Tensione alle stelle nell’ambito dell’Atc Re2 della Bassa, a cui fanno riferimento i cacciatori del territorio. Con una lettera formale firmata da sei associati, infatti, si chiede la revoca del presidente dell’Atc Re2, Pietro Codeluppi. Al centro del dibattito "la composizione delle schede chilometriche, formulazione dei bilanci, confronto sulla corrispondenza bancaria, verifica di documentazione contabile e dei verbali, le spese straordinarie…". I sei associati segnalano come l’8 maggio, in assemblea, il bilancio consuntivo 2023 è stato "bocciato e valutato negativamente dai soci". Il presidente in carica, inoltre, viene accusato di "non aver inteso venire incontro alle esigenze di chiarimento e confronto con i soci". E per questo chiedono la revoca già in occasione dell’assemblea prevista a fine giugno.

Non si fa attendere la risposta di Codeluppi: "Non mi dimetto perché i conti sono in ordine e ho la coscienza a posto: ho operato sempre con trasparenza, competenza e professionalità. Il bilancio ha i numeri in regola, c’è un avanzo di gestione di oltre 65mila euro, superiore a quello dell’anno precedente. Un risultato ottenuto grazie a interventi mirati sulle spese. Le richieste di dimissioni? Siamo davanti a un attacco personale nei miei confronti, non vi è alcun caso generale. Addirittura tra i sei consiglieri che hanno scritto il documento, ma per sfiduciarmi, ricordo che ne servono 7 e la firma di 250 soci, figura un rappresentante della Regione che però si è ben guardato dal chiedere cosa l’ente ne pensasse del mio operato prima di firmare. In questi mesi Atc2 ha dovuto affrontare emergenze pesanti tra cui il pericolo della diffusione della peste suina. La mia ferma intenzione è andare avanti: attendo con fiducia l’assemblea di fine giugno".

a. le.