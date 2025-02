"Ateinti al treno", show esilarante

Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande prosegue la rassegna dialettale con "Ateinti al treno!" della compagnia "Indù & Friends", con Lauro Comastri, Elena Tirabassi, Gianluca Benassi, Lauro Margini, Betty Bertani. In scena una commedia brillante ricca di personaggi bizzarri che si incontrano per caso su un treno. La storia si svolge all’interno di un vagone ferroviario dove arriva gente di ogni tipo: c’è chi sogna i numeri del lotto e gli esiti delle partite di calcio, chi, fingendosi astrologo, sfrutta la credulità delle persone, chi sforna strambe invenzioni e chi racconta di nuove attività emergenti, quelle di un malcapitato influencer ai primi passi, all’affannosa ricerca del successo ad ogni costo. Un insieme di incontri e di situazioni che inevitabilmente sfociano in momenti esilaranti. Prevendite online su Vivaticket.