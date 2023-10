Atelier aperti nel weekend a Cavriago: tour culturale alla scoperta di sei artisti

Sei artisti aprono nel weekend i loro atelier, in un ideale tour alla scoperta del loro processo creativo, dalle fasi iniziali al risultato finale. L’iniziativa, denominata ReOpen Studios, è proposta da Gommapane Lab di Cavriago nell’ambito della Giornata del Contemporaneo promossa dall’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani. La visita agli studi di Fabio Adani, Francesca Artoni, Massimo Canuti, Nicla Ferrari, Mirko Frignani e Cristina Iotti consentirà un avvicinamento profondo al mondo dell’artista inteso come ‘creativo’, ma anche e soprattutto come ‘persona’, offrendo la possibilità di osservare non solo opere compiute, opere in corso e bozzetti, ma anche quegli elementi consueti e inconsueti di cui l’artista talvolta si circonda e che, in qualche caso, rappresentano fonte di ispirazione. Il luogo che solitamente è rifugio intimo, sereno e segreto dell’artista, diviene così eccezionalmente luogo d’incontro culturale e di confronto creativo, perché ciascun artista per l’occasione accoglierà nel proprio microcosmo le opere di uno o più artisti ospiti. La visita, a ingresso libero e senza prenotazione, può essere immaginata come un ideale itinerario nel territorio provinciale.

Questi gli atelier aperti: Nicla Ferrari a Cavriago (via Tasso 2, sabato e domenica 15-19,artista ospite Cristina Davoli), Francesca Artoni a Poviglio (via Ponte Alto 6, orario 15-18, ospite la Bottega Fotografica), Mirko Frignani a Montecchio (via Verdi 15, sabato 16-22,30, domenica 15-20, ospite Matteo Beltrami e Pamcoc), Massimo Canuti a Guastalla (via Vegri 39, orario 15-18, ospite Henry Guatteri), Fabio Adani a Correggio (via Adani 4, orario 15-18, ospite Cristina Bedeschi) e Cristina Iotti a Sassuolo (via Ferrero 7, sab 15-19, dom 10-13 e 15-19, ospite Emanuela Cerutti). Info Gommapane Lab: 347 5880705.