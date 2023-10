Atena Serramenti vuole un addetto al Cnc

Atena Serramenti srl, azienda di fabbricazione porte, finestre, cancelli e costruzioni meccaniche ricerca un addettoa macchine a controllo numerico (CNC) con esperienza per utilizzo macchine utensili in particolare centri di lavoro, intestatrici e troncatrici per profili di alluminio. É indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana letta, parlata e scritta. É preferibile saper programmare macchine utensili a bordo macchina, il diploma tecnico o professionale e il possesso della patente B. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 1982006. Lavoro a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato. Qualifica ISTAT: Attrezzisti di macchine utensili e professioni assimilate. Sede del lavoro: Reggio nell’Emilia (RE).