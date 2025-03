Aterballetto danza sulle note di Morricone

Replica stasera (con inizio alle 20,30) al Teatro Valli dello spettacolo "Notte Morricone", portato in scena da Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto, con la coreografia di Marcos Morau, a cui Gigi Cristoforetti (direttore di Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto) si è rivolto per compiere un viaggio coreutico, metaforico e sorprendente dentro e per la musica del premio Oscar Ennio Morricone, in una scena – ideata dallo stesso Marcos Morau – fatta da oggetti danzanti, per i sedici ballerini di Aterballetto tra fra musica, danza, arti visive e rimandi cinematografici.

"Notte Morricone" – spiega il coreografo Marco Morau – si svolge nel crepuscolo di una notte ordinaria nella vita di un creativo, che solo e stordito davanti ai suoi fogli, prende appunti e visualizza melodie per film che non esistono ancora, riportando in vita storie nell’aria rarefatta della sua stanza. La notte sarà piena di visitatori, alcuni musicisti, che risponderanno alla sua chiamata creativa per registrare le sue idee fugaci in uno studio di registrazione improvvisato. E lì, tra i fogli e le note musicali, apparirà il ragazzo, quello che voleva fare il dottore, l’infaticabile giocatore di scacchi, quello che sapeva che non avrebbe mai suonato la tromba come Chet Baker, il destino gli aveva riservato un posto migliore, fatto apposta per lui, il posto che lo avrebbe reso un’icona per l’eternità.

E la notte continuerà ad avanzare, trasformando la sua casa in uno studio di registrazione, nella dualità della sua mente libera e della sua mente che crea musica per film che finirono per essere la musica di un secolo, trasformando la sua casa in un cinema, dove visitatori di ogni tipo verranno a guardare i suoi film e a trascorrere la notte con lui. E ogni notte sarà una nuova opportunità per dare vita al sogno di tutti loro, i musicisti, i bambini, gli amanti o coloro che vanno al cinema da soli".

Stella Bonfrisco