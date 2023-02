Aterballetto, il futuro comincerà da Parigi

La prossima settimana è in programma il debutto di una nuova produzione della Fondazione nazionale della danza-Aterbaletto-Centro coreografico nazionale di Reggio. Un debutto in programma mercoledì al teatro Chaillot di Parigi, con repliche fino al 23 febbraio per "Un jour nouveau" e "Birthday party" dei coreografi Rachid Ouramdane e Angelin Preljocaj.

Lo spettacolo andrà poi in scena all’Arena del Sole di Bologna (dal 2 al 4 marzo), il 4 novembre a Reggio Emilia, il 5-6 dicembre a Milano, nel marzo dell’anno prossimo a Trento e Bolzano.

Il lavoro dei due coreografi coinvolge interpreti over 65, affrontando il tema della trasformazione del corpo con l’avanzare dell’età, concetti di bellezza e virtuosismo, autorappresentazione da parte di ciascuno di noi della propria età. L’invecchiamento non è un problema per l’attore, lo scrittore o per l’artista visivo: al contrario, spesso si registrano miglioramenti dovuti all’esperienza. Ma nella danza, linguaggio artistico e universale, si è ancora limitati dalla performatività dello sport?

Più in generale, il corpo che si trasforma con gli anni è un tema centrale nella nostra società, e nella sensibilità di ciascuno di noi. Con il passare del tempo l’attività fisica, in particolare quella sportiva, tende calare. La stessa questione viene trasferita sulla danza, cercando di dimostrare che non c’è limite di età per poter ballare su un palcoscenico.

Lo spettacolo si apre alla dimensione della ricerca, dei laboratori e degli incontri dedicati al tema, grazie anche alla Fondazione Ravasi Garzanti di Milano.

Antonio Lecci