Aterballetto, la fucina della danza

Il Centro Nazionale della Danza/Aterballetto annuncia il nuovo repertorio con il quale andrà in tournée – in Italia e nel mondo – e presenta la stagione in Fonderia, che parte stasera alle 21 con lo spettacolo della Flock Dance Company, "Somewere Between" di Alice Flock e Florian Lochner.

In programma, tra gli altri, il Balletto Civile, Mmcdc e Agora Coaching Project, Artemis Danza, Balletto di Milano, Claudia Catarzi, S Dance Company di Mario Coccetti e C&C di Carlo Massari.

In Fonderia continua poi il ciclo "Visioni del corpo" con Nicolas Ballario, dedicato all’arte contemporanea. E non mancano gli spettacoli per bambini e famiglie, oltre alle consuete prove aperte di Aterballetto. L’intera programmazione è consultabile su www.fndaterballetto.it

Tra le nuove produzioni di Aterballetto, presentate dal direttore Gigi Cristoforetti, "Il combattimento di Tancredi e Clorinda" con la regia di Fabio Cherstich e la coreografia di Philippe Kratz, dall’opera di Claudio Monteverdi, di cui un assaggio sarà proposto il 22 ottobre alla Sala degli Specchi del Teatro Valli. E poi "Notte Morricone" del coreografo Marcos Morau (in calendario nella stagione di danza del Teatro Valli il 5 marzo). A cui si aggiunge un progetto di Angelin Prejlocaj appositamente pensato per Aterballetto: "Reconciliatio. Un duetto per la pace". Dove le danzatrici Estelle Bovay e Arianna Kob si muovono sulle note della sonata " Al chiaro di luna" di Beethoven. Aterballetto è stato inoltre coinvolto dalla Collezione Maramotti per la comunicazione e la promozione delle sue opere, per allargare la platea di visitatori attraverso brevi video che raccontano l’interpretazione e la lettura che i danzatori daranno di queste. Un ulteriore momento nel quale Aterballetto intreccia l’arte coreutica con le altre forme d’arte. Aterballetto sarà (per la seconda volta) protagonista dell’evento di capodanno, su Raiuno, dalla Fenice di Venezia. Alla presentazione, oltre al direttore Gigi Cristoforetti, erano presenti l’assessore regionale alla cultura, Mauro Felicori, e l’assessore alla cultura del Comune di Reggio, Marco Mietto.

Stella Bonfrisco