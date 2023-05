Aterballetto non ci sta: "I nostri temi snobbati"

"Sono doverose alcune precisazioni su quanto detto dalla Fondazione Nazionale della Danza, per evitare distorsioni": Slc Cgil entra nel dettaglio della protesta andata in scena sabato scorso in Fonderia da parte di ballerini, tecnici e amministrativi di Aterballetto. In una nota scrive: "Le richieste dei lavoratori e delle lavoratrici sono state varie ed eterogenee, ma sostenerle ’accolte in gran parte’ non rappresenta un dato oggettivo e reale dell’evoluzione della trattativa. I temi principali - salario, inquadramento e stabilizzazione - non sono stati affrontati con la dovuta attenzione, anzi sono passati in secondo piano rispetto ad argomenti di esclusivo interesse datoriale, facendo arenare la trattativa. Crediamo inoltre che se è vero, come sostenuto dalla Fnd, che il rinnovo di un integrativo non è un obbligo per nessuna delle parti in causa, allo stesso modo è vero che il suo mancato raggiungimento porti inevitabilmente a una rottura degli equilibri che non dovrebbe sorprendere a tal punto. Inoltre, per ciò che riguarda le comunicazioni tra febbraio e marzo, abbiamo cercato di ricontattare per via telefonica la direzione e inviato messaggi per un colloquio, però non abbiamo ottenuto nessuna risposta". Natale Scebba, segretario Slc Cgil, sottolinea: "La proposta del 27 febbraio riguardava solo un settore specifico ed è stata ritirata, tramite comunicazione alla nostra rappresentanza sindacale, dalla stessa direzione prima che venisse ufficializzato il responso da parte dei lavoratori. Ad oggi non ci è ancora pervenuta nessuna comunicazione circa una riapertura del tavolo di confronto".

Stella Bonfrisco