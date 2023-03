Athens Academy, studenti Usa ospiti delle famiglie del Corso

Ieri mattina in municipio a Correggio il subcommissario Gabriele Gavazzi ha ricevuto una delegazione di studenti americani dell’Athens Academy di Athens, in Georgia, ospiti in questi giorni delle famiglie del liceo Corso. Dopo la pausa forzata, causata dalla pandemia, riprende l’attività di scambi e visite internazionali che, fino al 2019, aveva visto protagonisti anche studenti e docenti del liceo correggese. Il programma si è diviso in due momenti: nello scorso mese di settembre, infatti, un gruppo composto da 17 studenti del Corso, accompagnati da due insegnanti, è stato ospite negli Usa per una visita, ora contraccambiata, accogliendo gli allievi americani nel loro soggiorno italiano. Il subcommissario Gavassi ha augurato agli studenti "di poter trarre il meglio da questa esperienza italiana, conoscendo società, cultura e le eccellenze della terra reggiana".