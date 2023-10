Atleti modello grazie all’università: "Alloggi gratuiti ed esami ad hoc. E un tutor li segue negli studi"

di Gabriele Gallo

"Se i calciatori devono diventare esempi, siano obbligati ad andare a scuola sino a 25-26 anni". Ha detto così Carmelo Salerno in merito al fatto che gli artisti della pedata possano anche ricoprire il ruolo di esempi per i giovani. Essere atleti e laureati aiuta anche a diventare adulti di spessore? Unimore su questo non ha mai avuto dubbi. A maggior ragione dal 2017, quando ha lanciato il progetto di dual-career "Unimore Sport Excellence", per supportare i propri studenti che, contemporaneamente, sono impegnati in carriere sportive di alto livello. Ne parliamo con la docente Isabella Morlini, anch’essa ex atleta (è stata tre volte campionessa mondiale di corsa con le racchette da neve) delegata allo sport dell’ateneo cittadino e referente del progetto.

Professoressa Morlini, quando nasce Unimore Sport Excellence?

"Nel 2017, per impulso del rettore del tempo, Angelo Andrisano, e dell’allora delegato allo sport Massimo Milani".

Qual è stata la ragione che ha portato a istituirlo?

"L’università di Modena e Reggio storicamente ha sempre dato attenzione all’attività sportiva, sia come fonte di benessere sia come attività professionistica o semiprofessionistica degli studenti. Non a caso era, ed è, presente la figura del delegato allo sport e la tessera del Cus (il Centro Universitario Sportivo, ndr) è gratuita per gli tutti gli iscritti. In quest’ottica l’ideazione di Unimore Sport Excellence è stato un passaggio naturale, per formalizzare la doppia-carriera, universitaria e sportiva, degli studenti".

Lei da quanto lo segue?

"Dal 2020 e, anno dopo anno, ho cercato di implementarlo sempre di più".

In che modo?

"Introducendo la figura del tutor dedicato, che segue lo studente in tutti gli aspetti del suo percorso e il diploma supplement che certifica la laurea con doppia carriera, sportiva e accademica, considerato da molte aziende come un valore aggiunto".

Altri benefici previsti?

"Innanzitutto la possibilità di avere alloggi gratuiti, indipendentemente dal reddito, che è una prerogativa di Unimore, poi la possibilità di chiedere lo spostamento delle date degli esami se coincidono con i giorni delle gare o con la preparazione nell’imminenza di esse, come ha fatto Valentina Rodini (oro a alle Olimpiadi di Tokio nel cannottaggio, ndr). Inoltre se la società dell’atleta certifica che lo stesso si è sempre allenato, tale attività può essere riconosciuta anche come stage per le lauree triennali".

I requisiti per accedere al progetto quali sono?

"Essere iscritti a Unimore ed essere atleti che abbiano vestito la maglia della Nazionale negli ultimi 12 mesi o che abbiano conquistato una medaglia in competizioni nazionali e internazionali. Per chi fa sport di squadra essere membri di un team che è impegnato almeno in campionati interregionali".

I numeri del progetto?

"Attualmente sono circa 80 gli studenti iscritti al programma. Nel 2017, quando abbiamo iniziato erano poco più di una decina. Molti vengono da fuori Reggio proprio perché qui c’è questo tipo di percorso. Ci sono soprattutto pallavolisti, praticanti di atletica leggera e atleti della pallamano".

E calciatori?

"Anche. Filippo Vandelli del Modena in serie B, e due tesserati della Bagnolese".

I riscontri sono positivi?

"Devo dire di sì. Abbiamo avuto numerosi laureati, di dipartimenti diversi. In tanti, successivamente, ci vengono a dire che senza questo percorso difficilmente ce l’avrebbero fatta a laurearsi. Per noi è una grande soddisfazione ma soprattutto il segno della validità del programma".