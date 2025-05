Atleti reggiani brillano nei campionati regionali: record e successi

Numerosissimi i risultati degli atleti reggiani nelle varie gare andate in archivio. Giuseppe Gravante della Corradini corre un 5.000 metri a Cernusco sul Naviglio in 13’50’’70, che è la miglior prestazione reggiana di sempre dopo Stefano Baldini (che lo allena): è anche il terzo tempo stagionale in Italia. A Reggiolo, presenti oltre 700 giovani, si sono disputati i campionati regionali di staffetta con titolo per la 3x1000 cadetti della Self Montanari e Gruzza con 8’29’’26 (record provinciale sfiorato) nel team composto da Filippo Braglia, Cristian Menozzi e Luca Bonini. Terza l’Atletica Reggio in 8’36’’62.

Molto bene le Ragazze di Atletica Reggio nella 4x100, seconde in 54’’84 e nuovo record provinciale con Giulia Paganini-Matilde Carrozzini-Laura Parmeggiani-Chiara Spaggiari.

Seconda la 4x100 Ragazzi della Self in 54’’53, terza l’Atletica Reggio in 54’’63. Ottimo anche il tempo di 7’44’’96 con il quale tre ragazze della Corradini Rubiera, Noemi Sallaku, Gaia Bolondi e Laura Baldini, hanno chiuso al terzo posto con la staffetta 3x800.

A Modena si sono disputati i campionati regionali di prove multiple con tre piazzamenti per la Self: la junior Anna Fabbi, seconda con 3734 punti, lo junior Daniele Shani terzo con 4402 punti e l’allievo Giacomo Gherardo terzo con 5494 punti. Sempre a Modena, Viola Canovi corre i 150 in 17’’51, nuovo record regionale allieve. Bokar Badji corre i 150 in 16’’29, a soli 2/100 dal record italiano SM 35. A Napoli, nell’Enterprise Meeting disputato allo stadio Maradona, secondo posto di Giuseppe Sacco (Atl. Reggio) col nuovo personale di 2’43’’72.

A Imperia, nel trofeo Maurina, Andrea Vinsani è secondo tra gli allievi sui 110 hs. 14’’34, leggermente ventoso. Terzo tra le promesse Thomas Algeri in 14’’46.

A Piacenza, Patrick Francia è quarto, e primo italiano, nella mezza maratona chiusa in 1h.08’47’’.

A Riolunato Alessandro Marcolini vince in 1h.50’55’’, secondo Matteo Pigoni.

A Castelnovo Monti, campionato provinciale di società, ragazzi e cadetti. Ecco i vincitori con oltre 800 punti, gare di velocità con crono manuale. Tra i cadetti, Luca Bonini vince gli 80 in 9’’1, Emma Venturi il lungo con 5,14, Asia Campani il lancio del martello con 40,13; tra i ragazzi, Giulia Rocchi i 60 hs. in 9’’7, Viola Basenghi il lungo con 4,82, Elena Mabilli il lancio del vortex con 44,54.

Claudio Lavaggi