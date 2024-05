Atletic Montagna decimato: 4 turni a Bucci

Le decisioni del giudice sportivo dopo l’ultimo round della stagione regolare. In Eccellenza una gara a Ganassi (Bagnolese) e Rodriguez (Brescello Piccardo).

In Promozione out fino al 15 maggio il dirigente Mario Colombari (Atletic Progetto Montagna) per gravi proteste verso l’arbitro; fino all’8 maggio mister Lorenzo Baroni (Sporting Scandiano) per proteste verso l’arbitro e il dirigente Ettore Ruffini (Atletic Progetto Montagna) per aver contestato alcune decisioni arbitrali a fine gara. Un turno di stop al trainer Emore Iemmi (Vianese) per quinto giallo. Quattro giornate al difensore Giacomo Bucci (Atletic Progetto Montagna) per aver contestato una decisione dell’arbitro e inoltre rivolgeva espressioni ingiuriose. Due turni a Favali (Atletic Progetto Montagna). Una gara a Viviroli (Baiso/Secchia), Riccardi (Bibbiano/San Polo), Pedrazzini (Boretto), Santagiuliana (Campagnola).

In Prima categoria multa di 50 euro al Boca Barco per ripristinare l’acqua calda nello spogliatoio dell’arbitro. Una gara a mister Andrea Di Martino (Daino S.Croce) per quinta ammonizione. Un turno ad Astolfi (Carpineti), Ravazzini (Casalgrande), Manzotti (Celtic Cavriago), Sakho (Masone) Fontanesi e Ferretti (Rubierese).

In Terza categoria cinque giornate a Salvatore Franza (Sporting Tre Croci) perché, espulso per doppio giallo, alla notifica del provvedimento si avvicinava all’arbitro insultandolo ed appoggiando la propria fronte su quella dell’arbitro senza procurare dolore. Veniva allontanato dagli altri calciatori e si avviava verso lo spogliatoio. Una gara ad Alberto e Gianluca Santoro e Guadagnucci (Biasola), Bedogni e Iotti (Invicta Gavasseto), Franzese (Sporting Tre Croci).

Federico Prati