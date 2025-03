Atletica Bonini, una freccia. Vince i 200 in 22’’61

La gara indoor disputata ad Ancona e denominata "Ai confini delle Marche" ha visto la formazione cadetta emiliano-romagnola piazzarsi al quarto posto su 14 team al via, dietro a Lombardia, Lazio e Veneto e davanti nettamente al Friuli-Venezia Giulia. Questo grazie anche ai risultati degli atleti reggiani, tutti sui loro migliori standard: Luca Bonini della Self Montanari e Gruzza ha vinto i m 200 in 22’’61 e ha contribuito all’argento della staffetta 4x200; Elettra Maccari (Atl. Guastalla-Reggiolo) è giunta terza nel lungo con m 5,37, Cristian Menozzi (Self) quinto sui 600 in 1’32’’88, Emma Spinazzi (Atl. Guastalla Reggiolo) settima nel salto triplo con 10,54.

Ma sono i campionati regionali ragazzi di Parma a far registrare alcuni incredibili risultati: i 60 sono vinti da Antonio Calabria (Scandiano) in 8’’14 su Vicenzo Amendola (Self) in 8’’36 che poi vince il salto in lungo con m 4,95. Tra le ragazze, con 199 atlete al via, le prime tre sono reggiane: Viola Basenghi (Corradini) in 8’’28, Ludovica Garlassi (Self) in 8’’56, Anna Oliva dell’Atletica Reggio in 8’’65. Stesso podio trionfale nel lungo: prima su 122 Viola Basenghi con 4,58, Giulia Rocchi (Self) con 4,51, Alice Biagini (Corradini) con 4,35. Aggiungiamo ancora che Allegra Iori (Atl. Reggio) vince i 1000 in 3’16’’68 su Laura Baldini (figlia di Stefano e… ovviamente tesserata Corradini) in 3’22’’01. Infine Matilde Carrozzini (Atl. Reggio) è terza nei 60 hs. in 9’’83. Albinea.

La 40ª edizione della Mimosa Cross, con quasi 300 agonisti al via (quasi 2000 iscritti in totale), parla reggiano per quanto riguarda la classifica maschile: vince infatti Roberto Boni dell’Atletica Reggio, sul compagno di squadra Patrick Francia a 11 secondi; ottavo Giovanni Bruno della Pod. Correggio. Tra le ragazze, terza Elena Neri della Rubierese, su Natalia Pagu (Novellara) e Rossella Munari (Sampolese).

Pomponesco. Questa volta vittoria senza strascichi per Isabella Morlini nel Garzaia Trail (14 km); con il tempo di 1h07’01 la runner targata Atletica Reggio ha chiuso al 15° posto assoluto, appena dietro al mitico Giorgio Calcaterra, vincendo la gara femminile. Al secondo posto, bravissima la 19enne Sara Cavicchini (Guastalla Reggiolo) in 1h08’30.

