Atletica Casoni fa il bis negli 800

Campionati italiani giovanili d’atletica leggera di Ancona nel segno di Alessandro Casoni, il mezzofondista della Corradini allenato da Emilio Benati che, dopo aver vinto con facilità la gara dei 1.500, si è imposto nella più complicata finale degli 800. Con questi due risultati la Corradini Rubiera è settima in Italia nella classifica junior maschile indoor.

Casoni ha dimostrato di essere sempre dentro la gara ed ha confermato le sue doti tattiche, oltre che ovviamente quelle fisiche: ha lasciato che gli avversari imponessero il loro ritmo, per poi regolarli nel rettilineo finale con un ottimo 1’51’’76, suo nuovo record indoor, per un ragazzo che è al primo anno da junior. Alle sue spalle, Francesco De Santis in 1’51’’88; 25° Giovanni Bresolin (Corradini) in 2’03’’04.

Un’altra eccellente prestazione è il quarto posto ottenuto dalla staffetta junior maschile dell’Atletica Reggio 4 x 1 giro che ha chiuso la gara in 1’31’’10, schierando Francesco Bigi, Ivan De Pietri, Christophe Assohoun Iemmi e Francesco Stradi. Tredicesima si è classificata la Self Montanari e Gruzza in 1’32’’75 (Tocu, Aprea, Pavarani, Liccardo), stessa posizione per le ragazze in 1’47’’26 (Cervi, Boschini, Monti, Galeotti). Decisamente buono anche il quinto posto del non ancora ventenne Andrea Micheletti della Corradini, il 2005 meglio piazzato nella prova degli 800 promesse (anche lui al primo anno) chiusi in 1’53’’28; 12° Giacomo Giglioli dell’Atletica Guastalla Reggiolo in 1’56’’74. Per l’Atletica Reggio, 11° Thomas Algeri nei 60 hs. promesse con il personale indoor di 8’’26 e 15ª Viola Cilloni negli 800 junior in 2’17’’67. 18° Lorenzo Shani (Self) nel peso junior con m 11,23; per la Self, sui 60 hs. junior, 26ª Beatrice Boschini in 9’’35 e 28ª Sofia Cervi in 9’’42.

PADOVA. Ancora un bel risultato per Giuseppe Gravante della Corradini che vince i 1.500 a invito con il personale indoor di 3’42’’00: alle sue spalle l’azzurro Joao Bussotti e altri atleti di rilevanza nazionale.

PARMA. Diversi successi reggiani, tra senior e giovani, nel meeting d’oltre Enza. Greta De Pietri vince i m 50 in 6’’58, Jack Huang i 50 hs. allievi in 6’’93, Elettra Maccari il triplo cadette con m 10,57, Viola Basenghi il salto in lungo ragazze con m 4,64. La Self vince la staffetta 4x160 ragazzi, la Corradini la 4x160 ragazze. Antonio Calabria, che gareggia per la Polisportiva Scandianese e che fa parte di un bel gruppo under 15, vince i 60 metri ragazzi in 8’’34 ed è terzo nel lungo con m 4,63. Claudio Lavaggi