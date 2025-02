Atletica Dosso in Polonia. In pista le big dei 60 metri

Torna in pista domani, Zaynab Dosso, nel meeting internazionale Copernicus Cup in programma nel pomeriggio a Torun, in Polonia.

Una gara molto complicata, perché oltre all’idolo locale Ewa Swoboda (nella foto, accanto a Zaynab), ci sarà anche la lussemburghese Patrizia Van der Weken che nei giorni scorsi ha stabilito il primato mondiale stagionale con 7’’07, poi sottrattole dall’americana Sears con 7’’02, l’australiana Torrie Lewis e la svizzera Mujinga Kambundji, entrambe none al mondo quest’anno, la belga Rani Rosius, la svizzera Ajla Del Ponte e la polacca Magdalena Stefanowicz. La semifinale è alle 17,40, la finale alle 18,55.

E dunque nella stessa gara ci saranno la seconda al mondo, la Dosso che è terza, la Swoboda che è quarta e le due none, un gruppo davvero niente male: Zaynab ha comunque dimostrato già una buona condizione, per cui può tranquillamente competere a questi livelli.

• A livello regionale indoor oggi e domani si gareggia a Modena, presenti tra gli altri, Giulia Guarriello e Sara Cantergiani.

• A Parma si disputano i campionati regionali cadetti, con al via ben 104 atleti/gara tra Self, Corradini, Atletica Reggio, Castelnovo Monti, Scandiano e Guastalla-Reggiolo.

c.l.