Atletica I reggiani brillano ovunque. Serra da record nella 5 km di marcia. Messori super nei 100 a Modena

Numerose le gare d’atletica dello scorso week end.

Iniziamo da Modena per dire che nel Trofeo Crotti Ruggeri è rientrata dopo un anno d’assenza dovuta a infortuni Giulia Guarriello, prima sui 100 hs. in 14’’08. Non è un tempone, ma il ghiaccio è rotto e si può solo migliorare. Andrea Messori vince i 100 in 10’’95, l’allievo Alessandro Casoni è terzo sugli 800 in 1’52’’03. Thomas Algeri vince i 110 hs. junior in 14’’27, Benjamin Nyanney è secondo nel lungo con m 6,71. Lucia Cantergiani s’impone sugli 800 in 2’14’’25, Giulia Tonioni sui 2000 siepi allieve in 7’54’’44.

A Correggio si è disputato il Trofeo Galeotti, con diverse gare atipiche. Iniziamo dal miglio, in cui la Promessa Elena Fontanesi della Self Montanari e Gruzza (società organizzatrice) ha stabilito il nuovo record regionale di categoria in 5’01’’70, giungendo poi anche quarta sui m 500. Cristian Serra (nella foto) ha stabilito il nuovo record provinciale assoluto nella 5 chilometri di marcia, giungendo secondo in 22’38’’05, mentre per Sara Vitiello resta il miglior risultato di una reggiana nella stessa gara, vinta in 23’14’’ 76: non è però record provinciale, perché Sara veste i colori padovani delle Fiamme Oro. Andrea Messori ha vinto gli 80 in 8’’89, su Michael Kyemere in 8’’91, Bokar Badji è giunto secondo sui 150 in 16’’46.

Secondo posto anche per Viola Canovi sugli 80 chiusi in 9’’92, poi seconda anche sui 150 in 18’’38. In questa gara, terza Sara Cantergiani in 18’’81. Nel salto in lungo, Michela Mulas ha vinto con m 5,62 il trofeo speciale dedicato a Tania Galeotti. A Busseto, Sara Andreoli vince gli 80 cadette in 10’’40, Leonardo Bonilauri i 1000 ragazzi in 3’29’’59, Gloria Tarasconi i 1000 ragazze in 3’19’’28, Emma Venturi il lungo ragazze con m 4,65.

A Castelnovo Monti, nel Trail della Pietra, il percorso paradiso di km 13 va a Isabella Morlini e Giulio Piana, il purgatorio di km 23 a Giulia Botti e Robert Ferrari, l’inferno di km 39 a Katia Marzani e Saimir Xhemalaj.

A Parma, Barbara Bressi, in preparazione della maratona di Berlino, vince la mezza col personale di 1h.16’16’’, terzo è Patrick Francia (Atl. Re) in 1h.10’59’’. Nella km 10 è terzo Fabio Ciati, sempre di Atletica Reggio, in 32’36’’.

Claudio Lavaggi