Atletica La pesista Landini argento all’esordio azzurro

Una data che non dimenticherà mai più: Giulia Landini, quindicenne pesista bagnolese della Self Montanari e Gruzza, sabato ha vestito la sua prima maglia azzurra, di categoria allieve, nel triangolare indoor che l’Italia ha disputato a Metz, in Francia, contro le transalpine e il Portogallo. Giulia, nella gara di getto del peso, è arrivata seconda con m 13,10, staccata dalla francese Melissa Kubacki che ha vinto con 14,48, ma anche dalla portoghese Sofia Ganoshenko, finita terza con 12,41.

L’Italia ha vinto la classifica parziale femminile e anche quella complessiva mista con 121 punti, sulle padroni di casa a 117 e sulle lusitane a 55.

Ad Ancona si sono invece chiusi i campionati italiani indoor master con diverse medaglie reggiane.

Bokar Badji, dopo aver perso l’oro di un centesimo sui 60 chiusi in 7’’14, domina i 200 SM35, vincendo nettamente in 23’’02, terzo successo tricolore di fila tra indoor e outdoor.

Quest’anno l’atleta della Fratellanza allenato da Giampaolo Cellario parteciperà ad un circuito internazionale che inizia a fine aprile nel catenese, per proseguire in Albania, Slovacchia e Inghilterra.

La guastallese Stefania Dallasta tesserata per l’Atletica Prato, vince nettamente gli 800 SF in 2’21’’01, spuntandola di un soffio in 5’07’’62 anche sui 1500.

Silvia Schiavo (Guastalla Reggiolo) vince la gara di asta SF 35 con m 2,90, mentre il mitico Lamberto Boranga fa la conta dei podi: oro nell’alto, triplo e peso, argento nel lungo, categoria SM80.

Dagli Stati Uniti arrivano alcuni risultati di Sandra Milena Ferrari, la reggiana che studia alla Western Michigan University e che è punto di forza del suo ateneo: nel campionato fra gli stati Mid-American Conference, Sandra è giunta terza nel salto in lungo con m 5,93, si è qualificata per la finale dei 60 hs. al primo posto con 8’’50, poi squalificata in finale.

Qualificata anche per la finale dei 60 in 7’’53.

A Montecchio si sono disputate gare di cross, valide anche per i titoli provinciali Fidal, Csi, Uisp con 270 atleti al via. Tra i senior, primi Roberto Boni e Giulia Botti, entrambi Atl. Reggio; allievi Diego Danini e Thi Van Claire Diarra (Sampolese); cadetti, Giuseppe Sacco (Atl. Re) e Carlotta Lunghi (L’Arena); ragazzi Matteo Bolondi e Gaia Bolondi, entrambi Sampolese; es. 10 Diego Martin Romei (Cast. Monti) e Camilla Bertoldi (Sampolese); es. 8, Josè Tomas Maio (Sampolese) ed Emma Corghi (Borzanese); es. 5 Sebastiano Pignedoli (Cast. Monti) e Gaia Iori (Corradini).

Claudio Lavaggi