Atletica Oro nei 100 metri. Badji campione master

Sono partiti alla grande, per i colori reggiani, i campionati italiani master d’atletica leggera che si chiudono oggi a Misano Adriatico.

Bokar Badji, il reggiano in forza alla Fratellanza Modena e allenato da Giampaolo Cellario, ha vinto i 100 metri con un ottimo 10’’86 e oggi ci riprova sui 200. Badji è un atleta master di livello internazionale che prende parte a diversi meeting anche fuori dall’Italia.

Oro anche per Gabriele Di Giovanni, il discobolo della Self, cat. SM 55, che ha tenuto il fiato sospeso sino all’ultimo lancio: al secondo ha lanciato a 44,29, ma all’ultimo tentativo il pesarese Rastelli è arrivato a 44,26, vicinissimo, ma non sufficiente per scalzarlo dal gradino più alto del podio.

Francesca Vacondio, SF 40 di Modena Atletica, ha vinto l’oro negli 80 hs. in 14’’56 e l’argento sui 400 hs. in 1’27’’68, in gare peraltro poco frequentate, anche per la difficoltà tecnica. Non tradisce neanche l’82enne Lamberto Boranga, l’ex portierone della Reggiana che si è iscritto in tutte le prove dei salti… per poi preferire gare più tranquille, come quella del getto del peso (kg 3) vinta con m 9,90.

• Al 5° Roma Sprint Festival, Emma Spinazzi (Atl. Guastalla Reggiolo) è 22ª sugli 80 cadette, corsi in 10’’90, vicino ai suoi migliori tempi stagionali, penalizzata dal vento contrario di -1.5 m/s.

c.l.