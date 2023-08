Attaccato dalle api mentre pota la siepe Giovane in ospedale

Stava potando una siepe, nel cortile di casa di un amico, quando è stato attaccato da un piccolo sciame di vespe. L’uomo, trentenne, l’altra sera ha tentato di allontanarsi, ma non è riuscito a evitare almeno un paio di punture. E’ accaduto alla prima periferia di Poviglio. Poco dopo, a casa, ha manifestato un malessere generale ed è stato necessario l’intervento sanitario per una visita di controllo. Per fortuna in breve tempo l’uomo ha dato segni di ripresa.