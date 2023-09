Attacco a Novellara. Frizioni politiche, fede e bottiglie incendiarie: esplode il caso Sikh

NOVELLARA (Reggio Emilia)

Intrighi internazionali, bombe molotov contro casa, scritte sulla recinzione, vigilanza da parte dei carabinieri e una vera e propria scorta da parte dei connazionali. La questione dei Sikh in Italia sta diventando incandescente. Prima gli attacchi contro il presidente dell’Unione Sikh Italia, Baiwa Satwinder Singh, in provincia di Pordenone (sfociati in una maxi rissa con spari e coltellate). E ora le minacce nei confronti del vicepresidente della stessa associazione, Iqbal Singh, sessantenne che abita a Novellara, nella Bassa Reggiana. La forte tensione nel movimento religioso degli indiani Sikh non si è esaurita con le proteste delle settimane scorse. Sabato notte, tre bottiglie incendiarie sono state lanciate contro l’abitazione di Iqbal Singh, in via Nova, a Novellara. Due hanno raggiunto la parete esterna dell’edificio, mentre una terza ha bruciato un freezer in cortile, accanto alla cuccia del cane, in quel momento vuota. I danni sono limitati all’area esterna, ma si sarebbero rischiate conseguenze ben più gravi, se le bottiglie fossero state lanciate verso porte o finestre, tutte in legno. I carabinieri hanno avviato le indagini, ascoltando anche i vicini di casa e acquisendo le immagini delle telecamere attive nella zona, alla ricerca di indizi utili per arrivare agli autori del gesto intimidatorio. È forte il sospetto che l’episodio di Novellara possa essere collegato a quanto accaduto in Friuli, interessando prima il presidente e ora il suo vice, nell’Unione Sikh Italia. Ma neppure si esclude che quanto accaduto nel Reggiano possa essere frutto di contrasti interni all’associazione che gestisce il tempio Sikh di via Bandini, di cui lo stesso Iqbal Singh è vicepresidente, alle prese con un gruppo di giovani fedeli che vorrebbero un ricambio ai vertici, per divergenze di vedute rispetto all’attuale direttivo.

Sono dunque due le piste di indagine: quella legata a divergenze dell’associazione locale e quella che invece porta alle proteste legate al progetto del movimento Khalistan, per la costituzione di uno Stato indipendente dei Sikh. Il lancio di bottiglie incendiarie è stato preceduto, nelle settimane scorse, da un altro gesto inquietante: qualcuno ha infatti scritto la parola "Khalistan" sulla recinzione esterna della casa di Iqbal Singh. Episodi collegati fra loro? Intanto, per prevenire ulteriori blitz, i carabinieri hanno predisposto un servizio di vigilanza, con passaggi periodici nella zona di via Nova. Ma a mobilitarsi sono soprattutto gli amici di Iqbal, alcuni dei quali hanno deciso di attuare una specie di "ronda", soprattutto di sera e di notte, con semplici controlli nel quartiere per segnalare eventuali movimenti o situazioni sospette. Ieri mattina, intanto, il vicepresidente dell’Unione Sikh Italia si è recato in municipio. "Ho incontrato il sindaco Elena Carletti per parlare della vicenda e chiarire quanto accaduto. Con le istituzioni locali – dice Iqbal – c’è sempre stato un rapporto di collaborazione". Ha aggiunto il sindaco: "Ho espresso piena solidarietà a Iqbal, condannando il gesto intimidatorio. Sono episodi da non sottovalutare. Piena fiducia negli inquirenti".