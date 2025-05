Attacco di cuore a lavoro. Si è spento a 56 anni. Luigi Codeluppi

Aveva solo 56 anni Luigi Codeluppi, un uomo buono e operoso spentosi il 30 aprile al Policlinico Sant’Orsola di Bologna dove era ricoverato da due settimane a causa di un attacco di cuore che lo aveva colpito mentre si trovava al lavoro. Quel lavoro a contatto con la natura a cui aveva dedicato passione e tante energie sin da quando era un ragazzo. Luigi, infatti, era parte della grande famiglia di agricoltori che ha il proprio podere e la fattoria in via Torre, tra Cavriago e Villa Aiola. Lascia le sorelle Lorenza e Giuliana, ed il fratello Claudio; suo zio è Domenico, il titolare dell’azienda agricola, sua prima cugina la parrucchiera Marzia.

Da qualche tempo Luigi lavorava anche per un’altra nota impresa cavriaghese: "Magia Verde" di Luca e Giordano Fabbris, specializzata nella cura dei giardini. Ed era proprio insieme questi colleghi quando ha accusato un forte malore ed è stato condotto in ambulanza a sirene spiegate al Santa Maria Nuova: al pronto soccorso, proprio mentre erano i corso gli accertamenti, ha avuto un primo attacco di cuore che poi ha richiesto il trasferimento a Bologna. Qui, dopo un lungo ricovero, è stato anche tentato un intervento di cardiochirurgia ma purtroppo non è servito.

I funerali si sono svolti giovedì mattina, 1° maggio, nella chiesa di San Terenziano; sul suo feretro i familiari hanno posto insieme alle rose un mazzo di erbe spontanee raccolte proprio nei loro campi. I parenti chiedono, a chi desiderasse ricordarlo, di effettuare offerte alla Croce Arancione di Cavriago e Montecchio.

f.c.