Attacco informatico ai server "Il Comune si era già rinforzato"

Relativamente all’attacco informatico che ha colpito diversi server, anche in Italia, domenica, il Comune di Reggio Emilia ha effettuato le opportune verifiche ed "è possibile affermare che la falla di sicurezza che è stata sfruttata da questo attacco era già stata corretta sui server dell’Ente nel corso del 2021, dopo che la vulnerabilità era stata resa pubblica dall’azienda produttrice del software di virtualizzazione", fanno sapere dall’ente. "Il Comune di Reggio Emilia non è pertanto vulnerabile a questo particolare attacco.

In generale il Servizio Tecnologie e Sistemi informativi del Comune di Reggio Emilia dedica molta attenzione ai temi della sicurezza informatica, in particolare dall’inizio del conflitto in Ucraina".

E ancora: "Ogni volta che viene resa pubblica una vulnerabilità grave nei software utilizzati, i sistemisti si attivano per installare le necessarie correzioni, attivando anche fornitori esterni qualora necessario".

Il servizio – precisano – "effettua inoltre un’analisi periodica delle principali criticità di sicurezza sui sistemi dell’ente con una serie di misure tecniche e organizzative individuate per contenere i rischi derivanti da attacchi informatici e individuare anche le risorse economiche necessarie per la riduzione al minimo dei rischi. Rischi che, tuttavia, non è mai possibile azzerare del tutto. Per questo è necessario mantenere sempre alta l’attenzione".