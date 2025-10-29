"Attendo un intevento delicato da un anno"

"Un anno di attesa per un’operazione: la Sanità pubblica non funziona più". Lo denuncia una signora di 53 anni, madre di due figli e residente a Bibbiano, che racconta della sua paura per la propria situazione clinica e della sensazione di abbandono come cittadina e paziente. "È passato un anno da quando mi è stato diagnosticato un polipo all’utero", spiega. "In quell’occasione mi è stata praticata un’isteroscopia, con l’intenzione di rimuovere subito il polipo. Ma poiché era troppo grande per essere tolto senza anestesia, mi è stato detto che sarebbe servito un intervento in day hospital, con anestesia generale. Da allora non è successo più nulla. Mi hanno detto che ci sono liste di attesa di 6-9 mesi, a volte di 12 mesi".

Tutte le visite propedeutiche all’intervento erano state eseguite presso l’ospedale Franchini. La prima, quando venne individuato il polipo, risale al 30 luglio 2024: "Richiesi una seconda visita, tramite medico di base e Cup, e fu vista il 6 marzo di quest’anno da un ginecologo gentilissimo - spiega Stefania - Sono stata sottoposta ad una terza visita il 17 giugno di quest’anno, con la ginecologa che era sorpresa che non fossi ancora stata chiamata per l’operazione. Nel corso di quest’anno ho telefonato numerose volte al numero della caposala… Il personale infermieristico e i medici sono persone squisite, disponibili e davvero preparate. È la burocrazia che crea questi problemi".

La signora racconta di "un anno intero di attesa, di telefonate, di speranze, di paura. Nel frattempo io non so quanto questo polipo sia cresciuto, né se possa avere conseguenze più serie. E la cosa più dolorosa è sentirmi abbandonata da un Sistema sanitario che pago ogni mese, sulla mia busta paga come ogni lavoratore onesto che crede ancora in un servizio pubblico. Non voglio privilegi: voglio solo essere curata, come ogni cittadino ha diritto in un Paese che si definisce civile". La donna sottolinea il fatto che, in svariate situazioni, la cura della salute viaggia a due velocità: "Mi sento presa in giro, perché mentre io aspetto, chi può permettersi una visita oppure un intervento privato viene operato subito, senza attese, senza ansia, senza incertezze. Questa non è sanità pubblica: è un’ingiustizia sociale. E qui non è solo colpa degli ospedali o delle liste d’attesa: è colpa di un governo che non ascolta i cittadini. Il popolo si lamenta, denuncia ogni giorno sui giornali e sui social le stesse situazioni: mesi o anni di attesa per esami, interventi, visite. Eppure chi ci governa fa finta di non vedere e non sentire".