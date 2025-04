Attentato ai Georgofili. Archiviato il ’nero’ Bellini

Si chiude un altro capitolo dell’inchiesta sui soggetti esterni alla mafia nelle stragi del 1993. La Dda di Firenze ha chiesto e ottenuto l’archiviazione per Paolo Bellini, l’ex avanguardista reggiano condannato all’ergastolo, in primo e secondo grado, per la strage di Bologna. Indagato solo per i fatti fiorentini, Bellini, secondo una prima impostazione che non avrebbe trovato conferma, avrebbe avuto il ruolo di “suggeritore“ della strategia di Cosa Nostra di attentare al patrimonio artistico dello Stato, strategia che, nel maggio del 1993 si concretizzò nell’autobomba piazzata accanto agli Uffizi, sotto l’accademia dei Georgofili: cinque morti, tra cui la piccola Caterina Nencioni di appena cinquanta giorni, e danni incalcolabili alle opere della Galleria. Durante il suo periodo di carcerazione in Sicilia, Bellini entrò in contatto con il boss Antonino Gioè. Diversi pentiti, tra cui Brusca, raccontano di diversi incontri nel 1992.

Che riferì: "Perché il Bellini insieme a Gioè dice: se tu vai a eliminare una persona, se ne leva una e ne metti un’altra. Se tu vai a eliminare un’opera d’arte, un fatto storico, non è che lo puoi andare a ricostruire, quindi lo Stato ci sta molto attento, quindi l’interesse è molto più della persona fisica".

Sarebbe germinata qui l’idea criminale? Forse questo aspetto, e non solo questo, è destinato a rimanere un mistero. Perché Gioè venne trovato morto nel carcere di Rebibbia alla fine di luglio del 1993, proprio mentre l’Italia era devastata dal tritolo.