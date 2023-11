Attenti ai cibi ultraprocessati

Cosa si intende per cibi ultra processati? Vengono così chiamati quegli alimenti ai quali sono stati aggiunti coloranti, additivi, zuccheri, sali o grassi. Fra questi ci sono bevande zuccherate, piccoli spuntini dolci o salati, prodotti dei fast-food, cibi confezionati o surgelati ecc.. Ricercatori americani e di altre nazioni hanno valutato 281 studi effettuati in 36 paesi del mondo pubblicandone poi le conclusioni sul British Medical Journal. Si è constatato con molta preoccupazione che ben il 14 % degli adulti e il 12 % dei bambini possono essere considerati dipendenti da cibi ultra processati. Sembra che i grassi e gli zuccheri raffinati, così come gli ’additivi aromatizzati’ agiscano sul cervello in maniera molto simile alla nicotina e all’alcol.

Wiliam Giglioli, medico specialista in Scienza dell’Alimentazione