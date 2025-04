"Attenti al falso tecnico che gira per le case"

Truffatore in azione a Rubiera. Un finto tecnico ha cercato di rubare soldi e gioielli ad alcuni cittadini. Ne è stato informato il sindaco Emanuele Cavallaro che ha poi lanciato un appello a prestare la massima prudenza e attenzione per evitare raggiri.

"I carabinieri – spiega Cavallaro – ci informano che a Rubiera pare stia girando un finto tecnico con tanto di tuta blu, spacciandosi per operatore dell’acqua o del gas. Cerca preziosi e contanti che rischierebbero di rovinarsi per una presunta perdita. Si tratta di una truffa". Il sindaco invita a rivolgersi subito ai militari dell’Arma in caso di presenza del malintenzionato. Episodi simili purtroppo si sono già verificati nel passato ai danni principalmente di persone sole.

"In generale – sottolinea Cavallaro – la raccomandazione è sempre la solita: non c’è nessun soggetto (tecnico, avvocato, agente, membri delle forze dell’ordine) che sia abilitato a ritirare denaro o men che meno preziosi a casa della gente. Davanti a chiunque chieda questo, è bene chiamare sempre il 112 o la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia. Se per caso, poi, si ha il dubbio di aver subito una truffa, anche piccola, non bisogna avere vergogna ma denunciare: solo così questi profittatori non la passeranno liscia". Il primo cittadino ricorda che le "segnalazioni e le denunce dei cittadini possono ‘salvare’ gli altri".

Matteo Barca