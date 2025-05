Attenti, oggi in città passa don Chisciotte

Impossibile raccontare tutti gli oltre 120 eventi che animeranno Reggionarra 2025, da questo pomeriggio a domenica prossima. Scie gialle attraverseranno la città con il Rodari Bike e le piazze si accenderanno al passaggio del cavaliere Don Chisciotte con il suo fido Sancho Panza, spettacolo itinerante straordinario del Teatro dei Venti, da piazza della Vittoria a piazza San Prospero. Ma ci saranno anche le storie di Penda, direttamente dall’Africa con il Teatro degli Idilli, gli oracoli di Alessandro Lucci e l’esperienza intima dell’Officina Oceanografica Sentimentale, tra spatole, rotelle e onde della Compagnia Samovar in piazza Prampolini, dove si troverà anche la roulotte di Wacky, un contenitore viaggiante di racconti, diari di bordo, esperienze e immagini della Compagnia Ottotipi.

Al Parco Cervi Molino Rosenkranz ci fa entrare a piccoli passi dentro una tenda, accolti da una sciamana del popolo dei Nenets che ci porterà nelle tundra siberiana, mentre al Parco del Popolo proporrà una passeggiata sui trampoli con brevi interventi poetici; ai Chiostri di San Pietro si prenderà il volo con la Drogheria Rebelot. Luigi D’Elia sarà alla Fonderia Aterballetto, la Sala Verdi sarà il regno dei bambini piccolissimi con Tana di Tpo Teatro e Baby Esferic di Aboon Teatro.

Il via vai di libri che interessa da un mese scuole e case di Reggio Emilia atterra in piazza Prampolini, con la Giostra Colibrì in collaborazione con il Carnevale del Castlein di Castelnovo di Sotto. Il nostro colibrì, vera star della passata edizione, torna a trovarci portando sulle sue ali i consigli dei bambini e dei bambine sui libri più belli da condividere. Martina Testadura, sempre più ostinata, sarà alla Biblioteca Panizzi grazie alla Compagnia TeatroViola alle prese con il racconto di Gianni Rodari, "La strada che non andava in nessun posto. L’intero programma su www.reggionarra.it