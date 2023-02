Attenzione al falso anello Cartier

La truffa del Cartier. È la nuova frontiera dei raggiri ed è arrivata anche a Gazzata di San Martino in Rio. Dove una donna poco più che cinquantenne, mercoledì mattina si è ritrovata nella cassetta della posta un’imitazione dell’anello "Love3", arrivato dalla Cina.

A denunciarlo è la figlia che ha inviato una mail al nostro giornale. "Ha ricevuto addirittura una falsa fattura – racconta – Solo stamattina (ieri, ndr) me ne ha parlato e così insospettita ho fatto delle ricerche trovando diversi articoli che parlano di questo tentativo di truffa. Così come, girando qua e là sul web, si trovano piattaforme con lo stesso identico anello e la medesima fattura con uguale mittente...".

La ragazza si è rivolta alla caserma dei carabinieri di San Martino dove ha denunciato tutto. "Per ora non ci risulta che siano riusciti a clonare o hackerare il conto di mia madre, come è successo a diverse vittime. Credo che sia comunque utile divulgare questa modalità di truffa per cercare di prevenire possibilmente che persone come mia madre che ingenuamente non gli danno importanza pensando fosse uno scherzo o un errore".

In casi simili infatti, le vittime hanno abboccato a falsi annunci o fantomatici siti di corrieri inesistenti. Alla fine si sono trovati l’anello farlocco recapitato a casa, ma soprattutto il conto corrente svuotato. L’invito è sempre quello di non lasciare mai sul web dati personali, soprattutto della propria carta di credito, se non sono siti considerati sicuri.