Attenzione alla ‘bomba Scudetto’: "È illegale e pericolosissima"

Attenzione alla bomba ’Scudetto’. È la new entry nella lista dei botti più pericolosi e vietati sul mercato, che prende spunto dalla vittoria del campionato di calcio di Serie A del Napoli, dal ‘genio e sregolatezza’ dei produttori partenopei e campani, maestri dei materiali pirotecnici. Al di là dei nomi goliardici o ispirati ai campioni azzurri – dalla ’bomba Maradona’ alla ’Careca’, passando per la ’Zola’ fino ai tempi recenti come la ’Cavani’, la ’Higuain’ e la ’Kvara’ dedicata a Kvicha Kvaratskhelia – o a personaggi noti come la ‘bomba Bin Laden’ negli anni dopo gli attentati alle torri gemelle, occorre prestare grande attenzione perché questi botti sono proibiti e possono fare vittime e danni.

"Usa la testa, non rovinarti la festa", è lo slogan che il comando provinciale dei carabinieri di Reggio rinnova come campagna preventiva e di sensibilizzazione in prossimità di San Silvestro. Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli cercando di intercettare eventuali partite di materiale pirotecnico sul mercato nero. "La battaglia – puntualizzano i carabinieri – potrà essere vinta se si riuscirà a far comprendere, soprattutto ai giovani, che il problema è essenzialmente culturale. In questi casi, quasi sempre gli incidenti sono dovuti a disattenzione e non a fatalità". Nel ricorrentedecalogo si ricorda che "i giochi pirotecnici autorizzati e in libera vendita devono riportare sulla confezione un’etichetta con il numero del decreto ministeriale che ne autorizza il commercio", ma anche che "non esistono fuochi di artificio sicuri, anche se ne è permessa la vendita; perfino le stelline, che i bambini usano con disinvoltura, bruciano a 300°C e sono potenzialmente incendiari".