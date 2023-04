"Attenzione alle organizzazioni straniere a Reggio"

"Il quadro criminale in Emilia-Romagna, anche nel semestre in parola, conferma il consolidarsi della strategia di infiltrazione nell’economia legale e nei gangli della pubblica amministrazione da parte delle organizzazioni mafiose". È l’incipit del rapporto semestrale della Dia sulle mafie che non risparmia Reggio. Oltre alla ’ndrangheta – col radicamento in regione delle cosche reggine Bellocco, Iamonte, Mazzaferro, Morabito, Palamara, Bruzzaniti, la vibonese Mancuso e le cirotani Farao-Marincola, il focus si amplia anche alle "organizzazioni criminali straniere che continuano a presentarsi interessate prevalentemente al traffico di stupefacenti, tentando di occupare spazi sempre maggiori rispetto alle altre compagini italiane". Il documento di relazione al Parlamento approfondisce, a tal proposito, l’avanzata della mafia nigeriana a Reggio evidenziando l’operazione della polizia di Stato del 1° marzo 2022 quando ha dato esecuzione ad un provvedimento cautelare a carico di 10 nigeriani ritenuti membri dell’associazione di tipo mafioso Supreme Vikings Confraternity. "Come attestato anche dalla misura cautelare emessa dal Tribunale di Bologna ed eseguita l’8 febbraio 2022 – si legge – sempre connotata dalla mafiosità, denominata Supreme Eiye Confraternity. Entrambe le organizzazioni criminali fanno parte di più vasti sodalizi, radicati in Nigeria e diffusi in diversi Stati europei ed extraeuropei, dedite alla commissione di reati contro la persona ed il patrimonio ed operative a Reggio, rispettivamente, nel periodo antecedente il 2018 ed il 2015. Tutti gli indagati risultano dimoranti tra le province di Reggio e Modena". Per quanto riguarda la ’ndrangheta viene citato un sequestro preventivo di beni per oltre 700mila euro emesso dal tribunale di Reggio ed eseguito dalla polizia a carico di due coniugi dimoranti nel modenese, con esponenti ‘ndranghetisti finalizzato ad impossessarsi del patrimonio di tre facoltose anziane.