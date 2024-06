Atterraggio di emergenza a Reggio Emilia, aereo finisce nei campi

Reggio Emilia, 15 giugno 2024 – Un aereo Cessna 2008 ha effettuato un atterraggio di emergenza poco dopo le 20 di oggi, nella zona di Villa Curta, a Reggio. L’aereo aveva appena effettuato un volo per la scuola di paracadutismo Bfu che ha sede al Campovolo di Reggio e il pilota stava rientrando. Si trattava del sedicesimo/diciassettesimo lancio della giornata.

Tutto come da programma: il decollo, l’arrivo a quota 4.200 metri, il lancio del paracadutista e il pilota che torna alla base.

Un aereo Cesna 2008 ha effettuato un atterraggio di emergenza nella zona di Villa Curta, a Reggio Emilia

Qualcosa, però, deve essere andato storto sul finale e il piccolo velivolo non è riuscito ad arrivare alla pista di atterraggio, finendo la corsa nei campi, all’altezza di via Pinotti a Reggio. Per fortuna il pilota non ha riportato gravi lesioni. Anzi, “per fortuna neanche un graffio”, assicurano dalla Bfu.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato.

“Il pilota dice di aver avvertito un calo di potenza nel ’corto’ finale, un problema del motore, forse la pompa del motore – spiega Paolo Haim, direttore della Bfu –. Quando sei lì e non sei sicuro di arrivare in aeroporto... Ha preferito scendere sui campi. Era solo, aveva fatto il lancio. L’aereo era già quasi fermo, solo che il ruotino si è infilato in un fosso”.

Il direttore Haim non si spiega cosa possa essere accaduto: “ In genere non succede, l’aereo fa tutte le manutenzioni che deve – prosegue –. Nella manovra di atterraggio l’aereo era al minimo, nel riattaccare non ha trovato la potenza e ha effettuato un atterraggio di emergenza”.

Il Cessna è poi finito in un piccolo fosso, impuntandosi. “Le pale dell’elica si sono piegate nell’entrare nel fossetto, quando succede questo ci sono conseguenze nella turbina e tutto l’albero di trasmissione dovrà essere sostituito. Per fortuna non è accaduto nulla al pilota. Ma questo comporterà un lungo stop alla scuola, purtroppo nel momento di più grande lavoro per noi. Siamo assicurati, ma si tratta di un aereo americano e ora non può volare. Dobbiamo attendere i tecnici dalla Francia, che dovranno valutare l’accaduto. Noi per qualche mese siamo fermi”, conclude Haim amaro.