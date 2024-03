Attesa del bus, nuova pensilina

Un altro tratto di pista ciclopedonale e una piazzola di attesa rappresentano la novità alla fermata dei mezzi pubblici a Novellara, sulla Provinciale 4 verso la Fossetta, di fronte alle Officine meccaniche Giusti. "All’altezza dell’azienda, poco prima della rotatoria, abbiamo realizzato un tratto di ciclopedonale che si collega con quella già presente in via don Pasquino Borghi – spiega l’assessore Alberto Razzini – e in questi giorni, con la posa della pensilina fornita da Act, è stata completata una nuova piazzola per i mezzi pubblici, favorendo salita e discesa dai bus". "Si tratta di interventi – aggiunge l’assessore al bilancio Simone Zarantonello – che incrementano la sicurezza dei cittadini. L’importo del nuovo tratto di ciclopedonale e della piazzola di sosta per i bus ammonta a 34mila euro, finanziati da risorse pubbliche e dalle Officine meccaniche Giusti".