Attesa flop, in pochi al concerto

Si è tenuto ieri sera in Piazza Martiri del 7 luglio l’evento conclusivo della campagna referendaria della Cgil su lavoro e cittadinanza in vista del voto dell’8 e 9 giugno. Un appuntamento pensato per chiudere simbolicamente il percorso portato avanti nelle ultime settimane da comitati, attivisti e sindacati, con interventi pubblici e sensibilizzazione nelle zone nevralgiche della città.

A prendere la parola durante la serata Cristian Sesena, segretario generale della Cgil reggiana, e Kiranjit Kaur del Comitato Cittadinanza. "Ci avete visti ovunque, nelle piazze e nei quartieri. Fino all’ultimo minuto prima del silenzio elettorale continueremo a incitare le persone ad andare a votare", hanno ribadito gli organizzatori.

A chiudere la serata ci ha pensato il concerto gratuito di Dente (pseudonimo di Giuseppe Peveri), cantautore del panorama musicale italiano. Nonostante la proposta artistica e i temi trattati, però, l’affluenza è rimasta al di sotto delle aspettative. Dopo aver posticipato di un’ora l’evento, la piazza è comunque rimasta semivuota per buona parte della serata. Chissà se questo segno sarà un assaggio del tanto temuto astensionismo per la votazione di domencia e lunedì.