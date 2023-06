Attesa sotto il sole ai cancelli, tanti malori per il caldo

Oltre tre ore ammassati sull’asfalto bollente in attesa che finissero le prove. È stato un pomeriggio da dimenticare per tanti fan che sono arrivati all’Arena in anticipo, per prendersi i posti migliori del concerto. L’apertura cancelli, come ribadito dall’organizzazione, era alle 15. E così fin da subito gli spettatori hanno iniziato la fila ai controlli biglietto e zaini. Ma una volta superata la prima fase, si sono fermati poco prima di accedere all’Arena, dove si dividono le corsie dei vari ‘pit’. Il motivo? Le prove erano ancora in corso, non si poteva entrare. E se all’inizio la pazienza è stata preponderante, coi pompieri a spruzzare acqua sulla folla, dopo le 17 le condizioni sono diventate critiche: le prove infatti sono proseguite fino alle 18,30, e nessuno si è mosso. "Ho visto 200 concerti ma mai nulla del genere: dovrebbero fare qualcosa, ci sono anziani", le parole di Giuseppina Dolera. Sui social raffica di commenti alle pagine ufficiali: "Siete vergognosi, aprite i cancelli!", "Non state bene a tenere la gente ammassata come bestie così", "La gente sviene!", "Vi denuncio". Anche la Croce Rossa è andata in difficoltà, con il tendone pieno e l’impossibilità di tenere le persone soccorso all’ombra. Ferdinando Salzano ha commentato al termine della conferenza stampa: "In una manifestazione di questo genere avere un ritardo di un’ora è abbastanza normale. Non c’era una pressione tale ai cancelli da fermare le prove, credo sia un sacrificio che sarà ripagato dalla serata".

Stefano Chiossi

Veronica Frasca