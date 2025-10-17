Attese oltre 20mila penne nere: "Alpini al servizio degli altri. Siamo noi a dire ’mai più guerre’"

"Guardi che noi aborriamo la guerra. La aborriamo. Proprio perché le nostre famiglie sono state segnate dalla sofferenza di chi è stato costretto a farla. E abbiamo bene a mente il monito di Giovanni Paolo II: ’Mai più guerre’".

Vittorio Costa, 71 anni, avvocato cassazionista di Bologna, è stato sottotenente di complemento nel 7° alpini, a Feltre. Da consigliere nazionale dell’Ana spiega il senso dell’adunata delle penne nere della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, in programma in città da oggi a domenica.

Avvocato, cos’è stato per lei il servizio militare?

"Vede, durante il servizio militare, nei momenti di difficoltà, ci si aiutava a vicenda. Abbiamo tollerato le nostre diversità, poi abbiamo imparato ad apprezzarle. Nelle camerate nasceva lo spirito di fratellanza. Quello che oggi fatica a germogliare tra i giovani".

È favorevole alla reintroduzione dell’obbligo?

"Non nei termini di un tempo. Però si potrebbero studiare delle formule, come i campi estivi, perché i giovani imparino a sentirsi parte integrante di una comunità".

Alcuni capi di Stato, anche europei, parlano dell’eventualità di una guerra con faciloneria.

"Lo dice chi lo sta seduto in poltrona, perché poi sono i soldati che vanno a morire. Si sa: la guerra la dichiarano i potenti e la combatte la povera gente".

A Reggio quanti sarete?

"Tra i 20 e i 30mila".

E che accoglienza si aspetta?

"Dovunque andiamo siamo benvoluti dalla gente, che conosce il nostro impegno quando purtroppo si verificano delle calamità. Gli alpini ci sono sempre, per spirito di fratellanza. Dedicano il loro tempo agli altri. E sempre a titolo gratuito".

Siete la spina dorsale della protezione civile nazionale.

"L’alpino parte subito. Pensi che gli Usa, in occasione del terremoto del Friuli del 1976, diedero gli aiuti non allo Stato, ma direttamente all’Associazione nazionale alpini".

Senta, dell’operazione Strade sicure cosa ne pensa?

"Le strade vanno tutelate. Ma le forze dell’ordine sono le forze dell’ordine, l’Esercito è l’Esercito. Sono ruoli differenti"

Reggio è la terra del generale Luigi Reverberi, l’eroe della battaglia di Nikolajewka: era il 26 gennaio 1943...

.."Tridentina, avanti!", gridò. E incoraggiò gli uomini a mettersi in salvo d’accerchiamento. E a tornare a casa" .

Per ricordare il sacrificio degli alpini sul fronte russo è stata istituita una giornata nazionale della memoria, proprio il 26 gennaio. Ma è una data che fa discutere. C’è chi vi vede una celebrazione non del sacrificio ma dell’Italia alleata dell’Asse. Cosa ne pensa?

"Intanto che siamo contentissimi che sia stata istituita quella data, dal Parlamento tutto. Nikolajewka non è la celebrazione di una vittoria militare. É il ricordo del sacrificio di chi riuscì a salvarsi. Semmai è la vittoria del ’torniamo a casa’. Aggiungo che gli alpini per il 97% non aderirono alla Repubblica di Salò e furono deportati. Molti riuscirono a fuggire e a combattere coi partigiani. È la storia personale di tante medaglie d’oro".

Cambiamo discorso. Le adunate a volte hanno fatto discutere per l’atteggiamento sopra le righe di qualcuno.

"Lei si riferisce all’adunata nazionale di Rimini. Vi presero parte 700mila persone. Gli alpini iscritti all’Ana sono 330mila. Quella diventò una grandissima festa di popolo deve tutto è stato enfatizzato. Ma le posso dire che nessuna denuncia andò avanti nei confronti di alpini".

Cosa significa per lei portare il cappello con la penna nera?

"Essere un italiano che vive l’Italia per tutto il territorio nazionale con tutte le etnie, razze e religioni presenti. E dedicare parte del mio tempo alla comunità".

Andrea Fiori