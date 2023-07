Attese troppo lunghe alle Poste "Di solito rispettiamo gli standard"

"Il personale dell’ufficio postale di Veggia è bilanciato ai flussi di operazioni a sportello. E’ tuttavia possibile che in determinate giornate e in concomitanza di operazioni particolarmente complesse i tempi di attesa nella sala al pubblico, generalmente in linea con gli standard aziendali, possano prolungarsi". E’ la risposta di Poste Italiane alle proteste per le lunghe attese all’ufficio postale di Veggia.

Il problema era stato sollevato da Sandro Mazzoni, cittadino di Dinazzano, che nell’edizione di ieri aveva chiesto "una maggiore organizzazione" e l’assunzione di altro personale per "velocizzare il servizio per gli utenti di Veggia".

Poste Italiane in una nota, replicando alle critiche, ricorda che la sede di via Statale 142A dispone di un Atm Postamat h24 (sette giorni su sette) che consente di effettuare numerose operazioni come il prelievo di contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e carte Postepay, pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

"Per evitare inutili attese – dicono sempre da Poste Italiane – resta sempre possibile prenotare l’appuntamento agli sportelli attraverso i canali digitali aziendali fra cui l’app Ufficio Postale, il numero Whatsapp 3715003715 e il sito www.poste.it". Sandro Mazzoni lunedì, dopo un’attesa di circa mezz’ora alle Poste di Veggia, aveva chiesto di apportare rapidamente "migliorie tecnologiche automatiche con l’obiettivo di tutelare i cittadini. Nel 2023 è impensabile lavorare in queste condizioni".

Matteo Barca