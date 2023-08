Attesi tanti big al teatro Tagliavini Dagli Oblivion a Paolini e Giole Dix

Dagli Oblivion a Marco Paolini, passando per Giole Dix, Mariella Nava, Daniela Poggi, Chiara Francini, Patrizia Laquidara e Ascanio Celestini. Sono alcuni dei protagonisti della stagione 2023-24 del teatro Tagliavini di Novellara, che esordisce il 4 e 5 novembre con "Tuttorial, guida contromano alla contemporaneità", la nuova produzione degli Oblivion (tra cui la novellarese Francesca Folloni e l’altra reggiana, Graziana Borciani, di Fabbrico). Gli Oblivion, incantati dal richiamo suadente del Metaverso, si proiettano nello spazio-tempo con questo nuovo spettacolo interamente dedicato alla contemporaneità. Dalle tendenze musicali del momento, alle serie tv più blasonate fino ad arrivare alla satira di costume, alla politica e all’attualità, tutto finisce nello spietato frullatore oblivionesco. Una costante riscrittura delle follie e delle stranezze legate alla civiltà digitale dove ritrovare anche miti del passato in un imprevisto ritorno al futuro. La stagione, dal titolo "DeSidera" prevede pure un concerto lirico in memoria del tenore Franco Tagliavini, fino al teatro per le famiglie e per le scuole, rappresentazioni delle compagnie locali. "Gli spettacoli della stagione 2023-24 – spiega il sindaco Elena Carletti – porteranno in scena il presente e il futuro. Spettacoli che ci condurranno alla narrazione della complessità di ieri, di oggi e di domani. Si tratta di una proposta multidisciplinare, dove i linguaggi a disposizione susciteranno emozioni e spunti di riflessione, attingendo dal teatro nazionale e internazionale". Vendita abbonamenti dal 30 settembre al 6 ottobre (con diritto di prelazione per i vecchi abbonati), dal 7 al 13 ottobre per i nuovi abbonati. Vendita carnet dal 14 al 20 ottobre, vendita biglietti singoli dal 21 al 27 ottobre.

Antonio Lecci