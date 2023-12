"Atti da condannare, piena solidarietà alla Dimora d’Abramo"

Incendio doloso alla scuola di italiano in via Bligny, gestita dalla cooperativa Dimora d’Abramo: "Piena solidarietà e vicinanza agli operatori e alla presidente per gli attacchi e i danni subiti". Queste le parole dell’assessore Daniele Marchi dopo il terzo attacco alla struttura nel giro di pochi giorni. In due casi hanno aperto i rubinetti e lasciato che il locale a piano terra si allagasse, nell’ultimo caso, mercoledì pomeriggio, ignoti sono entrati dalla finestra, hanno fatto un mucchio di libri e carta sul pavimento e gli hanno dato fuoco. "Siamo preoccupati", ha detto la presidente della Dimora d’Abramo, Ilaria Nasciuti, dopo il rogo doloso. Indaga la polizia. "Il lavoro che svolgono assieme ad altri è particolarmente prezioso – sottolinea Marchi –, qualunque sia il motivo che li ha fatti finire nel mirino di qualcuno va condannato, di qualunque matrice o natura sia. Peraltro il nostro Comune investe direttamente in ’Diritto di parola’ checoinvolge varie associazioni. L’apprendimento della lingua consente da un lato l’integrazione e l’inclusione, dall’altro manifesta quella città dell’accoglienza vera, e non solo scritta, che cerchiamo". Riporta che il saldo netto è di 8mila residenti che in questi ultimi anni hanno acqusito cittadinanza italiana. I 170mila reggiani rappresentano in realtà "tante storie che non sono divisibili in modo netto. classificiamo alcuni come stranieri quando magari invece hanno frequentato le scuole qui e hanno sempre parlato italiano – dice Marchi. Reggio deve fare uno scatto e pensarsi come città interculturale". Come? "Innanzitutto, cambiando la mentalità ed evitando di considerare il fenomeno immigrazione come emergenza o come una minaccia, non è nessuna delle due cose. C’è una cultura che costruisce la narrazione dell’ immigrazione come un pericolo da cui difendersi, che va bloccata con le navi, respinta. Questo non aiuta l’integrazione. Ci sono leggi e politiche che ostacolano l’integrazione – incalza Marchi –, come la legge sulla cittadinanza che non si vuole aggiornare, una corsa ad sotacoli per tutti quei ragazzi che di fatto italiani già sono. Politiche d’accoglienza che sono state smantellate. Anche le scuole di italiano. Come quella attaccata in questi giorni. Vige la logica del ’noi contro loro’. Ci sono leggi che addirittura creano clandestini e marginalità. Se intevernissimo a monte, non avremmo zone stazioni con queste sacche di marginalità. Il problema va risolto alla radice".

Chiara Gabrielli