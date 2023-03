Atti persecutori, 38enne arrestato a Canossa

Sono intervenuti i carabinieri di San Polo

Canossa (Reggio Emilia), 15 marzo 2023 – Per mesi è stata sottoposta a violenze fisiche e psicologiche, decidendo di porre fine alla relazione con un uomo di 38 anni, di origine calabrese. Ma lui, non accettando la fine del rapporto, ieri mattina a Canossa si è presentato nell’abitazione della donna, entrando probabilmente con una copia delle chiavi in suo possesso. Lei si è spaventata e ha cercato di fuggire, ma è stata fermata, gettata sul letto con una presa al collo. L’amico della donna, che l’aveva accompagnata a casa un attimo prima, ha sentito le urla e ha chiamato i carabinieri. I militari di San Polo hanno trovato segni della colluttazione e della lite. A quel punto la donna, portata in caserma insieme al presunto aggressore, ha formalizzato la denuncia. Prima dell’arrivo in casa della donna, l’uomo frugando tra gli effetti della ex fidanzata, aveva trovato una lettera in cui la vittima manifestava tutta la sua sofferenza: lettera che l’uomo ha bruciato e i cui resti sono stati poi rinvenuti dai carabinieri. Al termine degli accertamenti il 38enne calabrese è stato dichiarato in arresto. Una forte gelosia sarebbe stata alla base dell’atteggiamento violento dell’uomo. E quando lei aveva iniziato a confidare il suo problema con familiari e amici, l’ex compagno l’aveva minacciata: “Se non stai con me ti ammazzo”, “ti brucio”, “ti getto su un canale” “ti spacco la testa”, alcune delle frasi che avrebbe rivolto alla vittima.