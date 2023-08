Atti vandalici contro i ’salva vita’ Danneggiato il defibrillatore

Atti vandalici contro i ‘salva vita’ commessi certamente da irresponsabili che non si rendono conto della gravità del gesto che può compromettere la vita di qualche persona colta da malore, non escluso un loro familiare. Nel giro di poco tempo è il secondo defibrillatore che viene abbattuto nel comune di Villa Minozzo: il primo a Sologno, installato presso il Bar della piazza centrale; il secondo nei giorni scorsi a Cerrà Sologno, installato presso le strutture del campo sportivo locale.

Amaramente sorpreso il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, fra l’altro Presidente della Protezione civile e Croce Verde, l’associazione che si è sempre occupata dell’installazione dei defibrillatori nei paesi del vasto territorio comunale, ritenuti in tutta la montagna dei veri e propri ‘salva vite’ , soprattutto negli interventi di emergenza, considerate le distanze e i tempi per l’arrivo dei soccorsi. Non più tardi di un anno fa in Val d’Asta un uomo colto da malore è stato salvato grazie al defibrillatore, ovviamente applicato da una persona che aveva fatto il corso. Infatti tutte le sedi della Croce Verde e Croce Rossa programmano periodicamente corsi su come intervenire nei soccorsi e come applicare il defibrillatore in caso di situazioni critiche.

"Sono davvero incomprensibili questi gesti vandalici volti alla distruzione di defibrillatori e quindi contro la comunità locale - afferma il sindaco –, tenendo conto che abbiamo molte persone anziane per le quali il defibrillatore rappresenta proprio un ‘salvavita’, Sono gesti criminali che potrebbero ritorcersi anche sui familiari di chi li compie. Con la collocazione di questi strumenti in ogni frazione del nostro territorio, abbiamo fatto di Villa Minozzo un ‘Comune sicuro’ per la nostra gente, ma anche per i turisti che viaggiano nelle nostre valli. Un defibrillatore costa circa 4000 euro e l’acquisto è stato fatto con il contributo dei cittadini, mentre la collocazione nei luoghi pubblici opportunamente scelti per comodità degli abitanti, è stata fatta tramite i volontari della Croce Verde e Protezione civile. I defibrillatori sono un bene pubblico, chiediamo rispetto".

Settimo Baisi